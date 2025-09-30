- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.05 e ad un massimo di 25.17.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PK oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 25.13. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 25.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 68. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 25.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PK.
Come acquistare azioni BAC-PK?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 25.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.13 o 25.43, mentre 68 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PK?
Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 23.35 - 25.37 e il prezzo attuale 25.13. Molti confrontano 0.92% e 5.15% prima di effettuare ordini su 25.13 o 25.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 25.37. All'interno di 23.35 - 25.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) nel corso dell'anno è stato 23.35. Confrontandolo con gli attuali 25.13 e 23.35 - 25.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PK?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.13 e 5.15%.
- Chiusura Precedente
- 25.13
- Apertura
- 25.12
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Minimo
- 25.05
- Massimo
- 25.17
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 5.15%
- Variazione Annuale
- 5.15%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4