AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF
65.03 USD 0.11 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVMA para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.98 e o mais alto foi 65.03.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
64.98 65.03
Faixa anual
52.94 65.17
- Fechamento anterior
- 65.14
- Open
- 65.02
- Bid
- 65.03
- Ask
- 65.33
- Low
- 64.98
- High
- 65.03
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 2.34%
- Mudança de 6 meses
- 12.18%
- Mudança anual
- 9.28%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-450.170 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%