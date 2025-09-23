CotaçõesSeções
Moedas / AVMA
AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVMA para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.98 e o mais alto foi 65.03.

Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
64.98 65.03
Faixa anual
52.94 65.17
Fechamento anterior
65.14
Open
65.02
Bid
65.03
Ask
65.33
Low
64.98
High
65.03
Volume
6
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
2.34%
Mudança de 6 meses
12.18%
Mudança anual
9.28%
