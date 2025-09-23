KurseKategorien
AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVMA hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.98 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
64.98 65.03
Jahresspanne
52.94 65.17
Vorheriger Schlusskurs
65.14
Eröffnung
65.02
Bid
65.03
Ask
65.33
Tief
64.98
Hoch
65.03
Volumen
6
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
12.18%
Jahresänderung
9.28%
