AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF
65.03 USD 0.11 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVMA hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.98 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
64.98 65.03
Jahresspanne
52.94 65.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.14
- Eröffnung
- 65.02
- Bid
- 65.03
- Ask
- 65.33
- Tief
- 64.98
- Hoch
- 65.03
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 2.34%
- 6-Monatsänderung
- 12.18%
- Jahresänderung
- 9.28%
