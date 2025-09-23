QuotazioniSezioni
AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVMA ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.98 e ad un massimo di 65.03.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
64.98 65.03
Intervallo Annuale
52.94 65.17
Chiusura Precedente
65.14
Apertura
65.02
Bid
65.03
Ask
65.33
Minimo
64.98
Massimo
65.03
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
2.34%
Variazione Semestrale
12.18%
Variazione Annuale
9.28%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%