AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF
65.03 USD 0.11 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVMA ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.98 e ad un massimo di 65.03.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
64.98 65.03
Intervallo Annuale
52.94 65.17
- Chiusura Precedente
- 65.14
- Apertura
- 65.02
- Bid
- 65.03
- Ask
- 65.33
- Minimo
- 64.98
- Massimo
- 65.03
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 2.34%
- Variazione Semestrale
- 12.18%
- Variazione Annuale
- 9.28%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%