AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVMA de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.98, mientras que el máximo ha alcanzado 65.03.

Rango diario
64.98 65.03
Rango anual
52.94 65.17
Cierres anteriores
65.14
Open
65.02
Bid
65.03
Ask
65.33
Low
64.98
High
65.03
Volumen
6
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
2.34%
Cambio a 6 meses
12.18%
Cambio anual
9.28%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%