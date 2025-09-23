CotationsSections
AVMA: American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVMA a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.98 et à un maximum de 65.03.

Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis Moderate Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
64.98 65.03
Range Annuel
52.94 65.17
Clôture Précédente
65.14
Ouverture
65.02
Bid
65.03
Ask
65.33
Plus Bas
64.98
Plus Haut
65.03
Volume
6
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
2.34%
Changement à 6 Mois
12.18%
Changement Annuel
9.28%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%