ATNM: Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)
1.65 USD 0.03 (1.85%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATNM para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.63 e o mais alto foi 1.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATNM Notícias
Faixa diária
1.63 1.69
Faixa anual
1.03 2.31
- Fechamento anterior
- 1.62
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.63
- High
- 1.69
- Volume
- 90
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- -7.30%
- Mudança de 6 meses
- 3.12%
- Mudança anual
- -12.70%
