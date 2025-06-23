Währungen / ATNM
ATNM: Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)
1.64 USD 0.03 (1.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATNM hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.62 bis zu einem Hoch von 1.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATNM News
Tagesspanne
1.62 1.66
Jahresspanne
1.03 2.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.67
- Eröffnung
- 1.66
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Tief
- 1.62
- Hoch
- 1.66
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- -7.87%
- 6-Monatsänderung
- 2.50%
- Jahresänderung
- -13.23%
