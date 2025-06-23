Valute / ATNM
ATNM: Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)
1.61 USD 0.06 (3.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATNM ha avuto una variazione del -3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.60 e ad un massimo di 1.66.
Segui le dinamiche di Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.60 1.66
Intervallo Annuale
1.03 2.31
- Chiusura Precedente
- 1.67
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Minimo
- 1.60
- Massimo
- 1.66
- Volume
- 112
- Variazione giornaliera
- -3.59%
- Variazione Mensile
- -9.55%
- Variazione Semestrale
- 0.62%
- Variazione Annuale
- -14.81%
21 settembre, domenica