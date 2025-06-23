通貨 / ATNM
ATNM: Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)
1.67 USD 0.05 (3.09%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATNMの今日の為替レートは、3.09%変化しました。日中、通貨は1あたり1.63の安値と1.69の高値で取引されました。
Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATNM News
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Is Actinium Pharmaceuticals (ATNM) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Actinium’s prostate cancer therapy shows promise against resistant tumors
- Actinium Highlights ATNM 400 Progress at SNMMI Conference
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Actinium Pharma stock
- Actinium’s prostate cancer therapy shows efficacy over competitors
1日のレンジ
1.63 1.69
1年のレンジ
1.03 2.31
- 以前の終値
- 1.62
- 始値
- 1.66
- 買値
- 1.67
- 買値
- 1.97
- 安値
- 1.63
- 高値
- 1.69
- 出来高
- 111
- 1日の変化
- 3.09%
- 1ヶ月の変化
- -6.18%
- 6ヶ月の変化
- 4.37%
- 1年の変化
- -11.64%
