ATNM: Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware)
1.64 USD 0.01 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATNM за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой Actinium Pharmaceuticals Inc (Delaware). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATNM
Дневной диапазон
1.62 1.66
Годовой диапазон
1.03 2.31
- Предыдущее закрытие
- 1.63
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.62
- High
- 1.66
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- -7.87%
- 6-месячное изменение
- 2.50%
- Годовое изменение
- -13.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.