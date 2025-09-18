Moedas / ASIC
ASIC
21.24 USD 0.54 (2.61%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASIC para hoje mudou para 2.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.02 e o mais alto foi 21.50.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.02 21.50
Faixa anual
19.30 25.00
- Fechamento anterior
- 20.70
- Open
- 21.02
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 21.02
- High
- 21.50
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 2.61%
- Mudança mensal
- -4.11%
- Mudança de 6 meses
- -10.38%
- Mudança anual
- -10.38%
