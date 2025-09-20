Valute / ASIC
ASIC
20.52 USD 0.61 (2.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASIC ha avuto una variazione del -2.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.33 e ad un massimo di 21.33.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.33 21.33
Intervallo Annuale
19.30 25.00
- Chiusura Precedente
- 21.13
- Apertura
- 21.16
- Bid
- 20.52
- Ask
- 20.82
- Minimo
- 20.33
- Massimo
- 21.33
- Volume
- 275
- Variazione giornaliera
- -2.89%
- Variazione Mensile
- -7.36%
- Variazione Semestrale
- -13.42%
- Variazione Annuale
- -13.42%
20 settembre, sabato