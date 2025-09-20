통화 / ASIC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ASIC
20.52 USD 0.61 (2.89%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASIC 환율이 오늘 -2.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.33이고 고가는 21.33이었습니다.
변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASIC on the Community Forum
- Anyone else affected by the new ASIC regulation to reduce max leverage to 1:30? (9)
- Can We Trust Regulated Brokers These days? (8)
- Do you get your money back if your forex broker becomes insolvent ? (7)
- Australian -ASIC borker cannot go negative-supports MQL5 signal trading (1)
- ASIC Regulation is b..ch! (1)
- Australian Watchdog ASIC Warns of Scam Emails
일일 변동 비율
20.33 21.33
년간 변동
19.30 25.00
- 이전 종가
- 21.13
- 시가
- 21.16
- Bid
- 20.52
- Ask
- 20.82
- 저가
- 20.33
- 고가
- 21.33
- 볼륨
- 275
- 일일 변동
- -2.89%
- 월 변동
- -7.36%
- 6개월 변동
- -13.42%
- 년간 변동율
- -13.42%
20 9월, 토요일