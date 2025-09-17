Валюты / ASIC
ASIC
20.61 USD 0.12 (0.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASIC за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.36, а максимальная — 21.60.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.36 21.60
Годовой диапазон
19.30 25.00
- Предыдущее закрытие
- 20.49
- Open
- 20.79
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Low
- 20.36
- High
- 21.60
- Объем
- 331
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -6.95%
- 6-месячное изменение
- -13.04%
- Годовое изменение
- -13.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.