APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert
A taxa do APO-PA para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.23 e o mais alto foi 72.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APO-PA hoje?
Hoje Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) está avaliado em 72.78. O instrumento é negociado dentro de -0.55%, o fechamento de ontem foi 73.18, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APO-PA em tempo real.
As ações de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert pagam dividendos?
Atualmente Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert está avaliado em 72.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.15% e USD. Monitore os movimentos de APO-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APO-PA?
Você pode comprar ações de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) pelo preço atual 72.78. Ordens geralmente são executadas perto de 72.78 ou 73.08, enquanto 17 e 0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APO-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APO-PA?
Investir em Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert envolve considerar a faixa anual 65.64 - 81.52 e o preço atual 72.78. Muitos comparam 3.68% e -3.15% antes de enviar ordens em 72.78 ou 73.08. Estude as mudanças diárias de preço de APO-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Apollo Global Management, Inc.?
O maior preço de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) no último ano foi 81.52. As ações oscilaram bastante dentro de 65.64 - 81.52, e a comparação com 73.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Apollo Global Management, Inc.?
O menor preço de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) no ano foi 65.64. A comparação com o preço atual 72.78 e 65.64 - 81.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APO-PA?
No passado Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.18 e -3.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.18
- Open
- 72.23
- Bid
- 72.78
- Ask
- 73.08
- Low
- 72.23
- High
- 72.78
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- 3.68%
- Mudança de 6 meses
- -3.15%
- Mudança anual
- -3.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4