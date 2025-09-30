CotaçõesSeções
Moedas / APO-PA
Voltar para Ações

APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert

72.78 USD 0.40 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do APO-PA para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.23 e o mais alto foi 72.78.

Veja a dinâmica do par de moedas Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de APO-PA hoje?

Hoje Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) está avaliado em 72.78. O instrumento é negociado dentro de -0.55%, o fechamento de ontem foi 73.18, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APO-PA em tempo real.

As ações de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert pagam dividendos?

Atualmente Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert está avaliado em 72.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.15% e USD. Monitore os movimentos de APO-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de APO-PA?

Você pode comprar ações de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) pelo preço atual 72.78. Ordens geralmente são executadas perto de 72.78 ou 73.08, enquanto 17 e 0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APO-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de APO-PA?

Investir em Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert envolve considerar a faixa anual 65.64 - 81.52 e o preço atual 72.78. Muitos comparam 3.68% e -3.15% antes de enviar ordens em 72.78 ou 73.08. Estude as mudanças diárias de preço de APO-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Apollo Global Management, Inc.?

O maior preço de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) no último ano foi 81.52. As ações oscilaram bastante dentro de 65.64 - 81.52, e a comparação com 73.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Apollo Global Management, Inc.?

O menor preço de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) no ano foi 65.64. A comparação com o preço atual 72.78 e 65.64 - 81.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de APO-PA?

No passado Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.18 e -3.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
72.23 72.78
Faixa anual
65.64 81.52
Fechamento anterior
73.18
Open
72.23
Bid
72.78
Ask
73.08
Low
72.23
High
72.78
Volume
17
Mudança diária
-0.55%
Mudança mensal
3.68%
Mudança de 6 meses
-3.15%
Mudança anual
-3.15%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4