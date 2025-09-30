QuotazioniSezioni
APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert

72.78 USD 0.40 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APO-PA ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.23 e ad un massimo di 72.78.

Segui le dinamiche di Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni APO-PA oggi?

Oggi le azioni Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert sono prezzate a 72.78. Viene scambiato all'interno di -0.55%, la chiusura di ieri è stata 73.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di APO-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert pagano dividendi?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert è attualmente valutato a 72.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di APO-PA.

Come acquistare azioni APO-PA?

Puoi acquistare azioni Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert al prezzo attuale di 72.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.78 o 73.08, mentre 17 e 0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di APO-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni APO-PA?

Investire in Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert implica considerare l'intervallo annuale 65.64 - 81.52 e il prezzo attuale 72.78. Molti confrontano 3.68% e -3.15% prima di effettuare ordini su 72.78 o 73.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di APO-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Apollo Global Management, Inc.?

Il prezzo massimo di Apollo Global Management, Inc. nell'ultimo anno è stato 81.52. All'interno di 65.64 - 81.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Apollo Global Management, Inc.?

Il prezzo più basso di Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) nel corso dell'anno è stato 65.64. Confrontandolo con gli attuali 72.78 e 65.64 - 81.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda APO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di APO-PA?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.18 e -3.15%.

Intervallo Giornaliero
72.23 72.78
Intervallo Annuale
65.64 81.52
Chiusura Precedente
73.18
Apertura
72.23
Bid
72.78
Ask
73.08
Minimo
72.23
Massimo
72.78
Volume
17
Variazione giornaliera
-0.55%
Variazione Mensile
3.68%
Variazione Semestrale
-3.15%
Variazione Annuale
-3.15%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4