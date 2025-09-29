КотировкиРазделы
Валюты / APO-PA
Назад в Рынок акций США

APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert

72.78 USD 0.40 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APO-PA за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.23, а максимальная — 72.78.

Следите за динамикой Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APO-PA сегодня?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) сегодня оценивается на уровне 72.78. Инструмент торгуется в пределах -0.55%, вчерашнее закрытие составило 73.18, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APO-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert в настоящее время оценивается в 72.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.15% и USD. Отслеживайте движения APO-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции APO-PA?

Вы можете купить акции Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) по текущей цене 72.78. Ордера обычно размещаются около 72.78 или 73.08, тогда как 17 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APO-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APO-PA?

Инвестирование в Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert предполагает учет годового диапазона 65.64 - 81.52 и текущей цены 72.78. Многие сравнивают 3.68% и -3.15% перед размещением ордеров на 72.78 или 73.08. Изучайте ежедневные изменения цены APO-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?

Самая высокая цена Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) за последний год составила 81.52. Акции заметно колебались в пределах 65.64 - 81.52, сравнение с 73.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?

Самая низкая цена Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) за год составила 65.64. Сравнение с текущими 72.78 и 65.64 - 81.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APO-PA?

В прошлом Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.18 и -3.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.23 72.78
Годовой диапазон
65.64 81.52
Предыдущее закрытие
73.18
Open
72.23
Bid
72.78
Ask
73.08
Low
72.23
High
72.78
Объем
17
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
-3.15%
Годовое изменение
-3.15%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.