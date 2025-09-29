- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert
Курс APO-PA за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.23, а максимальная — 72.78.
Следите за динамикой Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APO-PA сегодня?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) сегодня оценивается на уровне 72.78. Инструмент торгуется в пределах -0.55%, вчерашнее закрытие составило 73.18, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APO-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert в настоящее время оценивается в 72.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.15% и USD. Отслеживайте движения APO-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции APO-PA?
Вы можете купить акции Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) по текущей цене 72.78. Ордера обычно размещаются около 72.78 или 73.08, тогда как 17 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APO-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APO-PA?
Инвестирование в Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert предполагает учет годового диапазона 65.64 - 81.52 и текущей цены 72.78. Многие сравнивают 3.68% и -3.15% перед размещением ордеров на 72.78 или 73.08. Изучайте ежедневные изменения цены APO-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?
Самая высокая цена Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) за последний год составила 81.52. Акции заметно колебались в пределах 65.64 - 81.52, сравнение с 73.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?
Самая низкая цена Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) за год составила 65.64. Сравнение с текущими 72.78 и 65.64 - 81.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APO-PA?
В прошлом Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.18 и -3.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.18
- Open
- 72.23
- Bid
- 72.78
- Ask
- 73.08
- Low
- 72.23
- High
- 72.78
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- -3.15%
- Годовое изменение
- -3.15%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%