APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert

72.78 USD 0.40 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APO-PA hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.23 bis zu einem Hoch von 72.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von APO-PA heute?

Die Aktie von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) notiert heute bei 72.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.18 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von APO-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie APO-PA Dividenden?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert wird derzeit mit 72.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APO-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich APO-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) zum aktuellen Kurs von 72.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 72.78 oder 73.08 platziert, während 17 und 0.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APO-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in APO-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert müssen die jährliche Spanne 65.64 - 81.52 und der aktuelle Kurs 72.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.68% und -3.15%, bevor sie Orders zu 72.78 oder 73.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APO-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?

Der höchste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 81.52. Innerhalb von 65.64 - 81.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) im Laufe des Jahres betrug 65.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 72.78 und der Spanne 65.64 - 81.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von APO-PA statt?

Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.18 und -3.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
72.23 72.78
Jahresspanne
65.64 81.52
Vorheriger Schlusskurs
73.18
Eröffnung
72.23
Bid
72.78
Ask
73.08
Tief
72.23
Hoch
72.78
Volumen
17
Tagesänderung
-0.55%
Monatsänderung
3.68%
6-Monatsänderung
-3.15%
Jahresänderung
-3.15%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4