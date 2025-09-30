- Übersicht
APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert
Der Wechselkurs von APO-PA hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.23 bis zu einem Hoch von 72.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APO-PA heute?
Die Aktie von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) notiert heute bei 72.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.18 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von APO-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APO-PA Dividenden?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert wird derzeit mit 72.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APO-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich APO-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) zum aktuellen Kurs von 72.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 72.78 oder 73.08 platziert, während 17 und 0.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APO-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APO-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert müssen die jährliche Spanne 65.64 - 81.52 und der aktuelle Kurs 72.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.68% und -3.15%, bevor sie Orders zu 72.78 oder 73.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APO-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?
Der höchste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 81.52. Innerhalb von 65.64 - 81.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) im Laufe des Jahres betrug 65.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 72.78 und der Spanne 65.64 - 81.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APO-PA statt?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.18 und -3.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.18
- Eröffnung
- 72.23
- Bid
- 72.78
- Ask
- 73.08
- Tief
- 72.23
- Hoch
- 72.78
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- -3.15%
- Jahresänderung
- -3.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4