APO-PA: Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert
El tipo de cambio de APO-PA de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.23, mientras que el máximo ha alcanzado 72.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de APO-PA hoy?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) se evalúa hoy en 72.78. El instrumento se negocia dentro de -0.55%; el cierre de ayer ha sido 73.18 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios APO-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert?
Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert se evalúa actualmente en 72.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.15% y USD. Monitoree los movimientos de APO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de APO-PA?
Puede comprar acciones de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert (APO-PA) al precio actual de 72.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 72.78 o 73.08, mientras que 17 y 0.76% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de APO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de APO-PA?
Invertir en Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert implica tener en cuenta el rango anual 65.64 - 81.52 y el precio actual 72.78. Muchos comparan 3.68% y -3.15% antes de colocar órdenes en 72.78 o 73.08. Estudie los cambios diarios de precios de APO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Apollo Global Management, Inc.?
El precio más alto de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) en el último año ha sido 81.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.64 - 81.52, una comparación con 73.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Apollo Global Management, Inc.?
El precio más bajo de Apollo Global Management, Inc. (APO-PA) para el año ha sido 65.64. La comparación con los actuales 72.78 y 65.64 - 81.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de APO-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de APO-PA?
En el pasado, Apollo Global Management, Inc. 6.75% Series A Mandatory Convert ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.18 y -3.15% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 73.18
- Open
- 72.23
- Bid
- 72.78
- Ask
- 73.08
- Low
- 72.23
- High
- 72.78
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- 3.68%
- Cambio a 6 meses
- -3.15%
- Cambio anual
- -3.15%
