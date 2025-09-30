CotaçõesSeções
Moedas / AMPX-WT
AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.

3.6150 USD 0.1837 (4.84%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AMPX-WT para hoje mudou para -4.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.5350 e o mais alto foi 3.8499.

Veja a dinâmica do par de moedas Amprius Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AMPX-WT hoje?

Hoje Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) está avaliado em 3.6150. O instrumento é negociado dentro de -4.84%, o fechamento de ontem foi 3.7987, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMPX-WT em tempo real.

As ações de Amprius Technologies, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Amprius Technologies, Inc. está avaliado em 3.6150. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2456.58% e USD. Monitore os movimentos de AMPX-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AMPX-WT?

Você pode comprar ações de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) pelo preço atual 3.6150. Ordens geralmente são executadas perto de 3.6150 ou 3.6180, enquanto 29 e -2.89% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMPX-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AMPX-WT?

Investir em Amprius Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0925 - 4.4500 e o preço atual 3.6150. Muitos comparam 130.25% e 680.78% antes de enviar ordens em 3.6150 ou 3.6180. Estude as mudanças diárias de preço de AMPX-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Amprius Technologies, Inc.?

O maior preço de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) no último ano foi 4.4500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0925 - 4.4500, e a comparação com 3.7987 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amprius Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Amprius Technologies, Inc.?

O menor preço de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) no ano foi 0.0925. A comparação com o preço atual 3.6150 e 0.0925 - 4.4500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMPX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMPX-WT?

No passado Amprius Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.7987 e 2456.58% após os eventos corporativos.

Faixa diária
3.5350 3.8499
Faixa anual
0.0925 4.4500
Fechamento anterior
3.7987
Open
3.7225
Bid
3.6150
Ask
3.6180
Low
3.5350
High
3.8499
Volume
29
Mudança diária
-4.84%
Mudança mensal
130.25%
Mudança de 6 meses
680.78%
Mudança anual
2456.58%
