AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.
A taxa do AMPX-WT para hoje mudou para -4.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.5350 e o mais alto foi 3.8499.
Veja a dinâmica do par de moedas Amprius Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMPX-WT hoje?
Hoje Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) está avaliado em 3.6150. O instrumento é negociado dentro de -4.84%, o fechamento de ontem foi 3.7987, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMPX-WT em tempo real.
As ações de Amprius Technologies, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Amprius Technologies, Inc. está avaliado em 3.6150. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2456.58% e USD. Monitore os movimentos de AMPX-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMPX-WT?
Você pode comprar ações de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) pelo preço atual 3.6150. Ordens geralmente são executadas perto de 3.6150 ou 3.6180, enquanto 29 e -2.89% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMPX-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMPX-WT?
Investir em Amprius Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0925 - 4.4500 e o preço atual 3.6150. Muitos comparam 130.25% e 680.78% antes de enviar ordens em 3.6150 ou 3.6180. Estude as mudanças diárias de preço de AMPX-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Amprius Technologies, Inc.?
O maior preço de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) no último ano foi 4.4500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0925 - 4.4500, e a comparação com 3.7987 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amprius Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Amprius Technologies, Inc.?
O menor preço de Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) no ano foi 0.0925. A comparação com o preço atual 3.6150 e 0.0925 - 4.4500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMPX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMPX-WT?
No passado Amprius Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.7987 e 2456.58% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.7987
- Open
- 3.7225
- Bid
- 3.6150
- Ask
- 3.6180
- Low
- 3.5350
- High
- 3.8499
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -4.84%
- Mudança mensal
- 130.25%
- Mudança de 6 meses
- 680.78%
- Mudança anual
- 2456.58%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4