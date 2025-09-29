КотировкиРазделы
Валюты / AMPX-WT
Назад в Рынок акций США

AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.

3.6150 USD 0.1837 (4.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMPX-WT за сегодня изменился на -4.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.5350, а максимальная — 3.8499.

Следите за динамикой Amprius Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMPX-WT сегодня?

Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) сегодня оценивается на уровне 3.6150. Инструмент торгуется в пределах -4.84%, вчерашнее закрытие составило 3.7987, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMPX-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amprius Technologies, Inc.?

Amprius Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 3.6150. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2456.58% и USD. Отслеживайте движения AMPX-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции AMPX-WT?

Вы можете купить акции Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) по текущей цене 3.6150. Ордера обычно размещаются около 3.6150 или 3.6180, тогда как 29 и -2.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMPX-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMPX-WT?

Инвестирование в Amprius Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0925 - 4.4500 и текущей цены 3.6150. Многие сравнивают 130.25% и 680.78% перед размещением ордеров на 3.6150 или 3.6180. Изучайте ежедневные изменения цены AMPX-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amprius Technologies, Inc.?

Самая высокая цена Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) за последний год составила 4.4500. Акции заметно колебались в пределах 0.0925 - 4.4500, сравнение с 3.7987 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amprius Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amprius Technologies, Inc.?

Самая низкая цена Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) за год составила 0.0925. Сравнение с текущими 3.6150 и 0.0925 - 4.4500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMPX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMPX-WT?

В прошлом Amprius Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.7987 и 2456.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.5350 3.8499
Годовой диапазон
0.0925 4.4500
Предыдущее закрытие
3.7987
Open
3.7225
Bid
3.6150
Ask
3.6180
Low
3.5350
High
3.8499
Объем
29
Дневное изменение
-4.84%
Месячное изменение
130.25%
6-месячное изменение
680.78%
Годовое изменение
2456.58%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.