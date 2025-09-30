KurseKategorien
AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.

3.6150 USD 0.1837 (4.84%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMPX-WT hat sich für heute um -4.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.5350 bis zu einem Hoch von 3.8499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amprius Technologies, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AMPX-WT heute?

Die Aktie von Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) notiert heute bei 3.6150. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.7987 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von AMPX-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AMPX-WT Dividenden?

Amprius Technologies, Inc. wird derzeit mit 3.6150 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2456.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMPX-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich AMPX-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) zum aktuellen Kurs von 3.6150 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.6150 oder 3.6180 platziert, während 29 und -2.89% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMPX-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AMPX-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Amprius Technologies, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0925 - 4.4500 und der aktuelle Kurs 3.6150 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 130.25% und 680.78%, bevor sie Orders zu 3.6150 oder 3.6180 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMPX-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Amprius Technologies, Inc.?

Der höchste Kurs von Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) im vergangenen Jahr lag bei 4.4500. Innerhalb von 0.0925 - 4.4500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.7987 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amprius Technologies, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Amprius Technologies, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0925. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.6150 und der Spanne 0.0925 - 4.4500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMPX-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AMPX-WT statt?

Amprius Technologies, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.7987 und 2456.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
3.5350 3.8499
Jahresspanne
0.0925 4.4500
Vorheriger Schlusskurs
3.7987
Eröffnung
3.7225
Bid
3.6150
Ask
3.6180
Tief
3.5350
Hoch
3.8499
Volumen
29
Tagesänderung
-4.84%
Monatsänderung
130.25%
6-Monatsänderung
680.78%
Jahresänderung
2456.58%
