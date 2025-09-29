报价部分
货币 / AMPX-WT
回到股票

AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.

3.6150 USD 0.1837 (4.84%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMPX-WT汇率已更改-4.84%。当日，交易品种以低点3.5350和高点3.8499进行交易。

关注Amprius Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMPX-WT股票今天的价格是多少？

Amprius Technologies, Inc.股票今天的定价为3.6150。它在-4.84%范围内交易，昨天的收盘价为3.7987，交易量达到29。AMPX-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Amprius Technologies, Inc.股票是否支付股息？

Amprius Technologies, Inc.目前的价值为3.6150。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2456.58%和USD。实时查看图表以跟踪AMPX-WT走势。

如何购买AMPX-WT股票？

您可以以3.6150的当前价格购买Amprius Technologies, Inc.股票。订单通常设置在3.6150或3.6180附近，而29和-2.89%显示市场活动。立即关注AMPX-WT的实时图表更新。

如何投资AMPX-WT股票？

投资Amprius Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.0925 - 4.4500和当前价格3.6150。许多人在以3.6150或3.6180下订单之前，会比较130.25%和。实时查看AMPX-WT价格图表，了解每日变化。

Amprius Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amprius Technologies, Inc.的最高价格是4.4500。在0.0925 - 4.4500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amprius Technologies, Inc.的绩效。

Amprius Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？

Amprius Technologies, Inc.（AMPX-WT）的最低价格为0.0925。将其与当前的3.6150和0.0925 - 4.4500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMPX-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMPX-WT股票是什么时候拆分的？

Amprius Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.7987和2456.58%中可见。

日范围
3.5350 3.8499
年范围
0.0925 4.4500
前一天收盘价
3.7987
开盘价
3.7225
卖价
3.6150
买价
3.6180
最低价
3.5350
最高价
3.8499
交易量
29
日变化
-4.84%
月变化
130.25%
6个月变化
680.78%
年变化
2456.58%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值