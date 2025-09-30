QuotazioniSezioni
AMPX-WT
AMPX-WT: Amprius Technologies, Inc.

3.6150 USD 0.1837 (4.84%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMPX-WT ha avuto una variazione del -4.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.5350 e ad un massimo di 3.8499.

Segui le dinamiche di Amprius Technologies, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AMPX-WT oggi?

Oggi le azioni Amprius Technologies, Inc. sono prezzate a 3.6150. Viene scambiato all'interno di -4.84%, la chiusura di ieri è stata 3.7987 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMPX-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amprius Technologies, Inc. pagano dividendi?

Amprius Technologies, Inc. è attualmente valutato a 3.6150. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2456.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMPX-WT.

Come acquistare azioni AMPX-WT?

Puoi acquistare azioni Amprius Technologies, Inc. al prezzo attuale di 3.6150. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.6150 o 3.6180, mentre 29 e -2.89% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMPX-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AMPX-WT?

Investire in Amprius Technologies, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0925 - 4.4500 e il prezzo attuale 3.6150. Molti confrontano 130.25% e 680.78% prima di effettuare ordini su 3.6150 o 3.6180. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMPX-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Amprius Technologies, Inc.?

Il prezzo massimo di Amprius Technologies, Inc. nell'ultimo anno è stato 4.4500. All'interno di 0.0925 - 4.4500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.7987 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amprius Technologies, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Amprius Technologies, Inc.?

Il prezzo più basso di Amprius Technologies, Inc. (AMPX-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0925. Confrontandolo con gli attuali 3.6150 e 0.0925 - 4.4500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMPX-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMPX-WT?

Amprius Technologies, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.7987 e 2456.58%.

Intervallo Giornaliero
3.5350 3.8499
Intervallo Annuale
0.0925 4.4500
Chiusura Precedente
3.7987
Apertura
3.7225
Bid
3.6150
Ask
3.6180
Minimo
3.5350
Massimo
3.8499
Volume
29
Variazione giornaliera
-4.84%
Variazione Mensile
130.25%
Variazione Semestrale
680.78%
Variazione Annuale
2456.58%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4