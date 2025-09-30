- Visão do mercado
ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1
A taxa do ALTG-PA para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.43 e o mais alto foi 25.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALTG-PA hoje?
Hoje Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) está avaliado em 25.44. O instrumento é negociado dentro de -0.39%, o fechamento de ontem foi 25.54, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALTG-PA em tempo real.
As ações de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 pagam dividendos?
Atualmente Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 está avaliado em 25.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.26% e USD. Monitore os movimentos de ALTG-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALTG-PA?
Você pode comprar ações de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) pelo preço atual 25.44. Ordens geralmente são executadas perto de 25.44 ou 25.74, enquanto 19 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALTG-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALTG-PA?
Investir em Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 envolve considerar a faixa anual 24.25 - 26.00 e o preço atual 25.44. Muitos comparam -1.05% e 4.26% antes de enviar ordens em 25.44 ou 25.74. Estude as mudanças diárias de preço de ALTG-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
O maior preço de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) no último ano foi 26.00. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 26.00, e a comparação com 25.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
O menor preço de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 25.44 e 24.25 - 26.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALTG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALTG-PA?
No passado Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.54 e 4.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.54
- Open
- 25.62
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Low
- 25.43
- High
- 25.62
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- -1.05%
- Mudança de 6 meses
- 4.26%
- Mudança anual
- 4.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4