ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1

25.44 USD 0.10 (0.39%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALTG-PA para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.43 e o mais alto foi 25.62.

Veja a dinâmica do par de moedas Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ALTG-PA hoje?

Hoje Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) está avaliado em 25.44. O instrumento é negociado dentro de -0.39%, o fechamento de ontem foi 25.54, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALTG-PA em tempo real.

As ações de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 pagam dividendos?

Atualmente Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 está avaliado em 25.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.26% e USD. Monitore os movimentos de ALTG-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ALTG-PA?

Você pode comprar ações de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) pelo preço atual 25.44. Ordens geralmente são executadas perto de 25.44 ou 25.74, enquanto 19 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALTG-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ALTG-PA?

Investir em Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 envolve considerar a faixa anual 24.25 - 26.00 e o preço atual 25.44. Muitos comparam -1.05% e 4.26% antes de enviar ordens em 25.44 ou 25.74. Estude as mudanças diárias de preço de ALTG-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

O maior preço de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) no último ano foi 26.00. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 26.00, e a comparação com 25.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

O menor preço de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 25.44 e 24.25 - 26.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALTG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALTG-PA?

No passado Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.54 e 4.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.43 25.62
Faixa anual
24.25 26.00
Fechamento anterior
25.54
Open
25.62
Bid
25.44
Ask
25.74
Low
25.43
High
25.62
Volume
19
Mudança diária
-0.39%
Mudança mensal
-1.05%
Mudança de 6 meses
4.26%
Mudança anual
4.26%
