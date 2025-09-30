- Aperçu
ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1
Le taux de change de ALTG-PA a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.43 et à un maximum de 25.62.
Suivez la dynamique Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALTG-PA aujourd'hui ?
L'action Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 est cotée à 25.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.39%, a clôturé hier à 25.54 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de ALTG-PA présente ces mises à jour.
L'action Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 verse-t-elle des dividendes ?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 est actuellement valorisé à 25.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALTG-PA.
Comment acheter des actions ALTG-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 au cours actuel de 25.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.44 ou de 25.74, le 19 et le -0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALTG-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALTG-PA ?
Investir dans Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.25 - 26.00 et le prix actuel 25.44. Beaucoup comparent -1.05% et 4.26% avant de passer des ordres à 25.44 ou 25.74. Consultez le graphique du cours de ALTG-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALTA EQUIPMENT GROUP INC. ?
Le cours le plus élevé de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. l'année dernière était 26.00. Au cours de 24.25 - 26.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALTA EQUIPMENT GROUP INC. ?
Le cours le plus bas de ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) sur l'année a été 24.25. Sa comparaison avec 25.44 et 24.25 - 26.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALTG-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALTG-PA a-t-elle été divisée ?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.54 et 4.26% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.54
- Ouverture
- 25.62
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Plus Bas
- 25.43
- Plus Haut
- 25.62
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -1.05%
- Changement à 6 Mois
- 4.26%
- Changement Annuel
- 4.26%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4