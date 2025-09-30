KurseKategorien
Währungen / ALTG-PA
ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1

25.44 USD 0.10 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALTG-PA hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 25.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALTG-PA heute?

Die Aktie von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) notiert heute bei 25.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.54 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von ALTG-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALTG-PA Dividenden?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 wird derzeit mit 25.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALTG-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALTG-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) zum aktuellen Kurs von 25.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.44 oder 25.74 platziert, während 19 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALTG-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALTG-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 müssen die jährliche Spanne 24.25 - 26.00 und der aktuelle Kurs 25.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.05% und 4.26%, bevor sie Orders zu 25.44 oder 25.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALTG-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Der höchste Kurs von ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.00. Innerhalb von 24.25 - 26.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Der niedrigste Kurs von ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.44 und der Spanne 24.25 - 26.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALTG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALTG-PA statt?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.54 und 4.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.43 25.62
Jahresspanne
24.25 26.00
Vorheriger Schlusskurs
25.54
Eröffnung
25.62
Bid
25.44
Ask
25.74
Tief
25.43
Hoch
25.62
Volumen
19
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
-1.05%
6-Monatsänderung
4.26%
Jahresänderung
4.26%
