ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1
Der Wechselkurs von ALTG-PA hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 25.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALTG-PA heute?
Die Aktie von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) notiert heute bei 25.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.54 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von ALTG-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALTG-PA Dividenden?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 wird derzeit mit 25.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALTG-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALTG-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) zum aktuellen Kurs von 25.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.44 oder 25.74 platziert, während 19 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALTG-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALTG-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 müssen die jährliche Spanne 24.25 - 26.00 und der aktuelle Kurs 25.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.05% und 4.26%, bevor sie Orders zu 25.44 oder 25.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALTG-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
Der höchste Kurs von ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.00. Innerhalb von 24.25 - 26.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
Der niedrigste Kurs von ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.44 und der Spanne 24.25 - 26.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALTG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALTG-PA statt?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.54 und 4.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.54
- Eröffnung
- 25.62
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Tief
- 25.43
- Hoch
- 25.62
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -1.05%
- 6-Monatsänderung
- 4.26%
- Jahresänderung
- 4.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4