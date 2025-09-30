QuotazioniSezioni
ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1

25.44 USD 0.10 (0.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTG-PA ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.43 e ad un massimo di 25.62.

Segui le dinamiche di Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALTG-PA oggi?

Oggi le azioni Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 sono prezzate a 25.44. Viene scambiato all'interno di -0.39%, la chiusura di ieri è stata 25.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALTG-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 pagano dividendi?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 è attualmente valutato a 25.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALTG-PA.

Come acquistare azioni ALTG-PA?

Puoi acquistare azioni Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 al prezzo attuale di 25.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.44 o 25.74, mentre 19 e -0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALTG-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALTG-PA?

Investire in Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 implica considerare l'intervallo annuale 24.25 - 26.00 e il prezzo attuale 25.44. Molti confrontano -1.05% e 4.26% prima di effettuare ordini su 25.44 o 25.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALTG-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Il prezzo massimo di ALTA EQUIPMENT GROUP INC. nell'ultimo anno è stato 26.00. All'interno di 24.25 - 26.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Il prezzo più basso di ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) nel corso dell'anno è stato 24.25. Confrontandolo con gli attuali 25.44 e 24.25 - 26.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALTG-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALTG-PA?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.54 e 4.26%.

Intervallo Giornaliero
25.43 25.62
Intervallo Annuale
24.25 26.00
Chiusura Precedente
25.54
Apertura
25.62
Bid
25.44
Ask
25.74
Minimo
25.43
Massimo
25.62
Volume
19
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
4.26%
Variazione Annuale
4.26%
