ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1
Курс ALTG-PA за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.62.
Следите за динамикой Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALTG-PA сегодня?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) сегодня оценивается на уровне 25.48. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALTG-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1?
Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 в настоящее время оценивается в 25.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.43% и USD. Отслеживайте движения ALTG-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции ALTG-PA?
Вы можете купить акции Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) по текущей цене 25.48. Ордера обычно размещаются около 25.48 или 25.78, тогда как 18 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALTG-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALTG-PA?
Инвестирование в Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 предполагает учет годового диапазона 24.25 - 26.00 и текущей цены 25.48. Многие сравнивают -0.89% и 4.43% перед размещением ордеров на 25.48 или 25.78. Изучайте ежедневные изменения цены ALTG-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
Самая высокая цена ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 26.00, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?
Самая низкая цена ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 25.48 и 24.25 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALTG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALTG-PA?
В прошлом Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и 4.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.54
- Open
- 25.62
- Bid
- 25.48
- Ask
- 25.78
- Low
- 25.43
- High
- 25.62
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.89%
- 6-месячное изменение
- 4.43%
- Годовое изменение
- 4.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%