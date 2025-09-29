КотировкиРазделы
Валюты / ALTG-PA
Назад в Рынок акций США

ALTG-PA: Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1

25.48 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALTG-PA за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.62.

Следите за динамикой Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALTG-PA сегодня?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) сегодня оценивается на уровне 25.48. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALTG-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1?

Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 в настоящее время оценивается в 25.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.43% и USD. Отслеживайте движения ALTG-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции ALTG-PA?

Вы можете купить акции Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 (ALTG-PA) по текущей цене 25.48. Ордера обычно размещаются около 25.48 или 25.78, тогда как 18 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALTG-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALTG-PA?

Инвестирование в Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 предполагает учет годового диапазона 24.25 - 26.00 и текущей цены 25.48. Многие сравнивают -0.89% и 4.43% перед размещением ордеров на 25.48 или 25.78. Изучайте ежедневные изменения цены ALTG-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Самая высокая цена ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 26.00, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALTA EQUIPMENT GROUP INC.?

Самая низкая цена ALTA EQUIPMENT GROUP INC. (ALTG-PA) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 25.48 и 24.25 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALTG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALTG-PA?

В прошлом Alta Equipment Group Inc Depositary Shares (each representing 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и 4.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.43 25.62
Годовой диапазон
24.25 26.00
Предыдущее закрытие
25.54
Open
25.62
Bid
25.48
Ask
25.78
Low
25.43
High
25.62
Объем
18
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-0.89%
6-месячное изменение
4.43%
Годовое изменение
4.43%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.