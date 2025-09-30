CotaçõesSeções
Moedas / ACHR-WT
Voltar para Ações

ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe

2.2100 USD 0.1000 (4.74%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ACHR-WT para hoje mudou para 4.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.0300 e o mais alto foi 2.2100.

Veja a dinâmica do par de moedas Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ACHR-WT hoje?

Hoje Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) está avaliado em 2.2100. O instrumento é negociado dentro de 4.74%, o fechamento de ontem foi 2.1100, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACHR-WT em tempo real.

As ações de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe pagam dividendos?

Atualmente Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe está avaliado em 2.2100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 529.99% e USD. Monitore os movimentos de ACHR-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ACHR-WT?

Você pode comprar ações de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) pelo preço atual 2.2100. Ordens geralmente são executadas perto de 2.2100 ou 2.2130, enquanto 116 e 4.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACHR-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ACHR-WT?

Investir em Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe envolve considerar a faixa anual 0.2801 - 4.8000 e o preço atual 2.2100. Muitos comparam 4.25% e 16.62% antes de enviar ordens em 2.2100 ou 2.2130. Estude as mudanças diárias de preço de ACHR-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Archer Aviation Inc.?

O maior preço de Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) no último ano foi 4.8000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2801 - 4.8000, e a comparação com 2.1100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Archer Aviation Inc.?

O menor preço de Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) no ano foi 0.2801. A comparação com o preço atual 2.2100 e 0.2801 - 4.8000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACHR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACHR-WT?

No passado Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.1100 e 529.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.0300 2.2100
Faixa anual
0.2801 4.8000
Fechamento anterior
2.1100
Open
2.1250
Bid
2.2100
Ask
2.2130
Low
2.0300
High
2.2100
Volume
116
Mudança diária
4.74%
Mudança mensal
4.25%
Mudança de 6 meses
16.62%
Mudança anual
529.99%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4