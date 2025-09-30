- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe
A taxa do ACHR-WT para hoje mudou para 4.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.0300 e o mais alto foi 2.2100.
Veja a dinâmica do par de moedas Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ACHR-WT hoje?
Hoje Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) está avaliado em 2.2100. O instrumento é negociado dentro de 4.74%, o fechamento de ontem foi 2.1100, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACHR-WT em tempo real.
As ações de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe pagam dividendos?
Atualmente Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe está avaliado em 2.2100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 529.99% e USD. Monitore os movimentos de ACHR-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ACHR-WT?
Você pode comprar ações de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) pelo preço atual 2.2100. Ordens geralmente são executadas perto de 2.2100 ou 2.2130, enquanto 116 e 4.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACHR-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ACHR-WT?
Investir em Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe envolve considerar a faixa anual 0.2801 - 4.8000 e o preço atual 2.2100. Muitos comparam 4.25% e 16.62% antes de enviar ordens em 2.2100 ou 2.2130. Estude as mudanças diárias de preço de ACHR-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Archer Aviation Inc.?
O maior preço de Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) no último ano foi 4.8000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2801 - 4.8000, e a comparação com 2.1100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Archer Aviation Inc.?
O menor preço de Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) no ano foi 0.2801. A comparação com o preço atual 2.2100 e 0.2801 - 4.8000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACHR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACHR-WT?
No passado Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.1100 e 529.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.1100
- Open
- 2.1250
- Bid
- 2.2100
- Ask
- 2.2130
- Low
- 2.0300
- High
- 2.2100
- Volume
- 116
- Mudança diária
- 4.74%
- Mudança mensal
- 4.25%
- Mudança de 6 meses
- 16.62%
- Mudança anual
- 529.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4