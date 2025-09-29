КотировкиРазделы
ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe

2.2100 USD 0.1000 (4.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACHR-WT за сегодня изменился на 4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.0300, а максимальная — 2.2100.

Следите за динамикой Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACHR-WT сегодня?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) сегодня оценивается на уровне 2.2100. Инструмент торгуется в пределах 4.74%, вчерашнее закрытие составило 2.1100, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACHR-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe в настоящее время оценивается в 2.2100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 529.99% и USD. Отслеживайте движения ACHR-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции ACHR-WT?

Вы можете купить акции Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) по текущей цене 2.2100. Ордера обычно размещаются около 2.2100 или 2.2130, тогда как 116 и 4.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACHR-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACHR-WT?

Инвестирование в Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe предполагает учет годового диапазона 0.2801 - 4.8000 и текущей цены 2.2100. Многие сравнивают 4.25% и 16.62% перед размещением ордеров на 2.2100 или 2.2130. Изучайте ежедневные изменения цены ACHR-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Archer Aviation Inc.?

Самая высокая цена Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) за последний год составила 4.8000. Акции заметно колебались в пределах 0.2801 - 4.8000, сравнение с 2.1100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Archer Aviation Inc.?

Самая низкая цена Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) за год составила 0.2801. Сравнение с текущими 2.2100 и 0.2801 - 4.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACHR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACHR-WT?

В прошлом Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.1100 и 529.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.0300 2.2100
Годовой диапазон
0.2801 4.8000
Предыдущее закрытие
2.1100
Open
2.1250
Bid
2.2100
Ask
2.2130
Low
2.0300
High
2.2100
Объем
116
Дневное изменение
4.74%
Месячное изменение
4.25%
6-месячное изменение
16.62%
Годовое изменение
529.99%
