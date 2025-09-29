- Обзор рынка
ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe
Курс ACHR-WT за сегодня изменился на 4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.0300, а максимальная — 2.2100.
Следите за динамикой Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACHR-WT сегодня?
Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) сегодня оценивается на уровне 2.2100. Инструмент торгуется в пределах 4.74%, вчерашнее закрытие составило 2.1100, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACHR-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe?
Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe в настоящее время оценивается в 2.2100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 529.99% и USD. Отслеживайте движения ACHR-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции ACHR-WT?
Вы можете купить акции Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) по текущей цене 2.2100. Ордера обычно размещаются около 2.2100 или 2.2130, тогда как 116 и 4.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACHR-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACHR-WT?
Инвестирование в Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe предполагает учет годового диапазона 0.2801 - 4.8000 и текущей цены 2.2100. Многие сравнивают 4.25% и 16.62% перед размещением ордеров на 2.2100 или 2.2130. Изучайте ежедневные изменения цены ACHR-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Archer Aviation Inc.?
Самая высокая цена Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) за последний год составила 4.8000. Акции заметно колебались в пределах 0.2801 - 4.8000, сравнение с 2.1100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Archer Aviation Inc.?
Самая низкая цена Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) за год составила 0.2801. Сравнение с текущими 2.2100 и 0.2801 - 4.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACHR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACHR-WT?
В прошлом Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.1100 и 529.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.1100
- Open
- 2.1250
- Bid
- 2.2100
- Ask
- 2.2130
- Low
- 2.0300
- High
- 2.2100
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 4.74%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 16.62%
- Годовое изменение
- 529.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%