クォートセクション
通貨 / ACHR-WT
株に戻る

ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe

2.2100 USD 0.1000 (4.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACHR-WTの今日の為替レートは、4.74%変化しました。日中、通貨は1あたり2.0300の安値と2.2100の高値で取引されました。

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ACHR-WT株の現在の価格は？

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeの株価は本日2.2100です。4.74%内で取引され、前日の終値は2.1100、取引量は116に達しました。ACHR-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeの株は配当を出しますか？

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeの現在の価格は2.2100です。配当方針は会社によりますが、投資家は529.99%やUSDにも注目します。ACHR-WTの動きはライブチャートで確認できます。

ACHR-WT株を買う方法は？

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeの株は現在2.2100で購入可能です。注文は通常2.2100または2.2130付近で行われ、116や4.00%が市場の動きを示します。ACHR-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

ACHR-WT株に投資する方法は？

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeへの投資では、年間の値幅0.2801 - 4.8000と現在の2.2100を考慮します。注文は多くの場合2.2100や2.2130で行われる前に、4.25%や16.62%と比較されます。ACHR-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Archer Aviation Inc.の株の最高値は？

Archer Aviation Inc.の過去1年の最高値は4.8000でした。0.2801 - 4.8000内で株価は大きく変動し、2.1100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Archer Aviation Inc.の株の最低値は？

Archer Aviation Inc.(ACHR-WT)の年間最安値は0.2801でした。現在の2.2100や0.2801 - 4.8000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ACHR-WTの動きはライブチャートで確認できます。

ACHR-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.1100、529.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.0300 2.2100
1年のレンジ
0.2801 4.8000
以前の終値
2.1100
始値
2.1250
買値
2.2100
買値
2.2130
安値
2.0300
高値
2.2100
出来高
116
1日の変化
4.74%
1ヶ月の変化
4.25%
6ヶ月の変化
16.62%
1年の変化
529.99%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待