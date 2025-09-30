KurseKategorien
ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe

2.2100 USD 0.1000 (4.74%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACHR-WT hat sich für heute um 4.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.0300 bis zu einem Hoch von 2.2100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ACHR-WT heute?

Die Aktie von Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) notiert heute bei 2.2100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.1100 und das Handelsvolumen erreichte 116. Das Live-Chart von ACHR-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ACHR-WT Dividenden?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe wird derzeit mit 2.2100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 529.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACHR-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich ACHR-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe (ACHR-WT) zum aktuellen Kurs von 2.2100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.2100 oder 2.2130 platziert, während 116 und 4.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACHR-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ACHR-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe müssen die jährliche Spanne 0.2801 - 4.8000 und der aktuelle Kurs 2.2100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.25% und 16.62%, bevor sie Orders zu 2.2100 oder 2.2130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACHR-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Archer Aviation Inc.?

Der höchste Kurs von Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 4.8000. Innerhalb von 0.2801 - 4.8000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.1100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Archer Aviation Inc.?

Der niedrigste Kurs von Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.2801. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.2100 und der Spanne 0.2801 - 4.8000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACHR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ACHR-WT statt?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.1100 und 529.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
2.0300 2.2100
Jahresspanne
0.2801 4.8000
Vorheriger Schlusskurs
2.1100
Eröffnung
2.1250
Bid
2.2100
Ask
2.2130
Tief
2.0300
Hoch
2.2100
Volumen
116
Tagesänderung
4.74%
Monatsänderung
4.25%
6-Monatsänderung
16.62%
Jahresänderung
529.99%
