ACHR-WT: Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe

2.2100 USD 0.1000 (4.74%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACHR-WT ha avuto una variazione del 4.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.0300 e ad un massimo di 2.2100.

Segui le dinamiche di Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ACHR-WT oggi?

Oggi le azioni Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe sono prezzate a 2.2100. Viene scambiato all'interno di 4.74%, la chiusura di ieri è stata 2.1100 e il volume degli scambi ha raggiunto 116. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ACHR-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe pagano dividendi?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe è attualmente valutato a 2.2100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 529.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ACHR-WT.

Come acquistare azioni ACHR-WT?

Puoi acquistare azioni Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe al prezzo attuale di 2.2100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.2100 o 2.2130, mentre 116 e 4.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ACHR-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ACHR-WT?

Investire in Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe implica considerare l'intervallo annuale 0.2801 - 4.8000 e il prezzo attuale 2.2100. Molti confrontano 4.25% e 16.62% prima di effettuare ordini su 2.2100 o 2.2130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ACHR-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Archer Aviation Inc.?

Il prezzo massimo di Archer Aviation Inc. nell'ultimo anno è stato 4.8000. All'interno di 0.2801 - 4.8000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.1100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Archer Aviation Inc.?

Il prezzo più basso di Archer Aviation Inc. (ACHR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.2801. Confrontandolo con gli attuali 2.2100 e 0.2801 - 4.8000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ACHR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ACHR-WT?

Archer Aviation Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.1100 e 529.99%.

Intervallo Giornaliero
2.0300 2.2100
Intervallo Annuale
0.2801 4.8000
Chiusura Precedente
2.1100
Apertura
2.1250
Bid
2.2100
Ask
2.2130
Minimo
2.0300
Massimo
2.2100
Volume
116
Variazione giornaliera
4.74%
Variazione Mensile
4.25%
Variazione Semestrale
16.62%
Variazione Annuale
529.99%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4