Moedas / AAM-WT
AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.

0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AAM-WT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1650 e o mais alto foi 0.1792.

Veja a dinâmica do par de moedas AA Mission Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AAM-WT hoje?

Hoje AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) está avaliado em 0.1700. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.1700, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AAM-WT em tempo real.

As ações de AA Mission Acquisition Corp. pagam dividendos?

Atualmente AA Mission Acquisition Corp. está avaliado em 0.1700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 183.33% e USD. Monitore os movimentos de AAM-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AAM-WT?

Você pode comprar ações de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) pelo preço atual 0.1700. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1700 ou 0.1730, enquanto 23 e -5.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AAM-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AAM-WT?

Investir em AA Mission Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0499 - 0.1800 e o preço atual 0.1700. Muitos comparam 11.70% e 178.69% antes de enviar ordens em 0.1700 ou 0.1730. Estude as mudanças diárias de preço de AAM-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AA Mission Acquisition Corp.?

O maior preço de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) no último ano foi 0.1800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0499 - 0.1800, e a comparação com 0.1700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AA Mission Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AA Mission Acquisition Corp.?

O menor preço de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) no ano foi 0.0499. A comparação com o preço atual 0.1700 e 0.0499 - 0.1800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AAM-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AAM-WT?

No passado AA Mission Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1700 e 183.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1650 0.1792
Faixa anual
0.0499 0.1800
Fechamento anterior
0.1700
Open
0.1792
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Low
0.1650
High
0.1792
Volume
23
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
11.70%
Mudança de 6 meses
178.69%
Mudança anual
183.33%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4