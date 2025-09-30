- Visão do mercado
AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.
A taxa do AAM-WT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1650 e o mais alto foi 0.1792.
Veja a dinâmica do par de moedas AA Mission Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AAM-WT hoje?
Hoje AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) está avaliado em 0.1700. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.1700, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AAM-WT em tempo real.
As ações de AA Mission Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente AA Mission Acquisition Corp. está avaliado em 0.1700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 183.33% e USD. Monitore os movimentos de AAM-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AAM-WT?
Você pode comprar ações de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) pelo preço atual 0.1700. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1700 ou 0.1730, enquanto 23 e -5.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AAM-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AAM-WT?
Investir em AA Mission Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0499 - 0.1800 e o preço atual 0.1700. Muitos comparam 11.70% e 178.69% antes de enviar ordens em 0.1700 ou 0.1730. Estude as mudanças diárias de preço de AAM-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AA Mission Acquisition Corp.?
O maior preço de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) no último ano foi 0.1800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0499 - 0.1800, e a comparação com 0.1700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AA Mission Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AA Mission Acquisition Corp.?
O menor preço de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) no ano foi 0.0499. A comparação com o preço atual 0.1700 e 0.0499 - 0.1800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AAM-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AAM-WT?
No passado AA Mission Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1700 e 183.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1700
- Open
- 0.1792
- Bid
- 0.1700
- Ask
- 0.1730
- Low
- 0.1650
- High
- 0.1792
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 11.70%
- Mudança de 6 meses
- 178.69%
- Mudança anual
- 183.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4