AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.

0.1700 USD 0.0059 (3.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AAM-WT за сегодня изменился на 3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1602, а максимальная — 0.1800.

Следите за динамикой AA Mission Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAM-WT сегодня?

AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1700. Инструмент торгуется в пределах 3.60%, вчерашнее закрытие составило 0.1641, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAM-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AA Mission Acquisition Corp.?

AA Mission Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 183.33% и USD. Отслеживайте движения AAM-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции AAM-WT?

Вы можете купить акции AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) по текущей цене 0.1700. Ордера обычно размещаются около 0.1700 или 0.1730, тогда как 7 и 6.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAM-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAM-WT?

Инвестирование в AA Mission Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0499 - 0.1800 и текущей цены 0.1700. Многие сравнивают 11.70% и 178.69% перед размещением ордеров на 0.1700 или 0.1730. Изучайте ежедневные изменения цены AAM-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AA Mission Acquisition Corp.?

Самая высокая цена AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) за последний год составила 0.1800. Акции заметно колебались в пределах 0.0499 - 0.1800, сравнение с 0.1641 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AA Mission Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AA Mission Acquisition Corp.?

Самая низкая цена AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) за год составила 0.0499. Сравнение с текущими 0.1700 и 0.0499 - 0.1800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAM-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAM-WT?

В прошлом AA Mission Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1641 и 183.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1602 0.1800
Годовой диапазон
0.0499 0.1800
Предыдущее закрытие
0.1641
Open
0.1602
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Low
0.1602
High
0.1800
Объем
7
Дневное изменение
3.60%
Месячное изменение
11.70%
6-месячное изменение
178.69%
Годовое изменение
183.33%
