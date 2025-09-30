KurseKategorien
Währungen / AAM-WT
Zurück zum Aktien

AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.

0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAM-WT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1650 bis zu einem Hoch von 0.1792 gehandelt.

Verfolgen Sie die AA Mission Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AAM-WT heute?

Die Aktie von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) notiert heute bei 0.1700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1700 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von AAM-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AAM-WT Dividenden?

AA Mission Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 183.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AAM-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich AAM-WT-Aktien?

Sie können Aktien von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1700 oder 0.1730 platziert, während 23 und -5.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AAM-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AAM-WT-Aktien?

Bei einer Investition in AA Mission Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0499 - 0.1800 und der aktuelle Kurs 0.1700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.70% und 178.69%, bevor sie Orders zu 0.1700 oder 0.1730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AAM-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp.?

Der höchste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1800. Innerhalb von 0.0499 - 0.1800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AA Mission Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp.?

Der niedrigste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0499. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1700 und der Spanne 0.0499 - 0.1800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AAM-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AAM-WT statt?

AA Mission Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1700 und 183.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.1650 0.1792
Jahresspanne
0.0499 0.1800
Vorheriger Schlusskurs
0.1700
Eröffnung
0.1792
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Tief
0.1650
Hoch
0.1792
Volumen
23
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
11.70%
6-Monatsänderung
178.69%
Jahresänderung
183.33%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4