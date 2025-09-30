- Übersicht
AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von AAM-WT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1650 bis zu einem Hoch von 0.1792 gehandelt.
Verfolgen Sie die AA Mission Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AAM-WT heute?
Die Aktie von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) notiert heute bei 0.1700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1700 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von AAM-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AAM-WT Dividenden?
AA Mission Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 183.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AAM-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich AAM-WT-Aktien?
Sie können Aktien von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1700 oder 0.1730 platziert, während 23 und -5.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AAM-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AAM-WT-Aktien?
Bei einer Investition in AA Mission Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0499 - 0.1800 und der aktuelle Kurs 0.1700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.70% und 178.69%, bevor sie Orders zu 0.1700 oder 0.1730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AAM-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1800. Innerhalb von 0.0499 - 0.1800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AA Mission Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0499. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1700 und der Spanne 0.0499 - 0.1800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AAM-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AAM-WT statt?
AA Mission Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1700 und 183.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1700
- Eröffnung
- 0.1792
- Bid
- 0.1700
- Ask
- 0.1730
- Tief
- 0.1650
- Hoch
- 0.1792
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 11.70%
- 6-Monatsänderung
- 178.69%
- Jahresänderung
- 183.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4