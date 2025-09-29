- Panorámica
AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.
El tipo de cambio de AAM-WT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1650, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1792.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AA Mission Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AAM-WT hoy?
AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) se evalúa hoy en 0.1700. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 0.1700 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AAM-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AA Mission Acquisition Corp.?
AA Mission Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 0.1700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 183.33% y USD. Monitoree los movimientos de AAM-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AAM-WT?
Puede comprar acciones de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) al precio actual de 0.1700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1700 o 0.1730, mientras que 23 y -5.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AAM-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AAM-WT?
Invertir en AA Mission Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.0499 - 0.1800 y el precio actual 0.1700. Muchos comparan 11.70% y 178.69% antes de colocar órdenes en 0.1700 o 0.1730. Estudie los cambios diarios de precios de AAM-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AA Mission Acquisition Corp.?
El precio más alto de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) en el último año ha sido 0.1800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0499 - 0.1800, una comparación con 0.1700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AA Mission Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AA Mission Acquisition Corp.?
El precio más bajo de AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) para el año ha sido 0.0499. La comparación con los actuales 0.1700 y 0.0499 - 0.1800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AAM-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AAM-WT?
En el pasado, AA Mission Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1700 y 183.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1700
- Open
- 0.1792
- Bid
- 0.1700
- Ask
- 0.1730
- Low
- 0.1650
- High
- 0.1792
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 11.70%
- Cambio a 6 meses
- 178.69%
- Cambio anual
- 183.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.