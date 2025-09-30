QuotazioniSezioni
Valute / AAM-WT
Tornare a Azioni

AAM-WT: AA Mission Acquisition Corp.

0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAM-WT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1650 e ad un massimo di 0.1792.

Segui le dinamiche di AA Mission Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AAM-WT oggi?

Oggi le azioni AA Mission Acquisition Corp. sono prezzate a 0.1700. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.1700 e il volume degli scambi ha raggiunto 23. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AAM-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AA Mission Acquisition Corp. pagano dividendi?

AA Mission Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.1700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 183.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AAM-WT.

Come acquistare azioni AAM-WT?

Puoi acquistare azioni AA Mission Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.1700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1700 o 0.1730, mentre 23 e -5.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AAM-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AAM-WT?

Investire in AA Mission Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0499 - 0.1800 e il prezzo attuale 0.1700. Molti confrontano 11.70% e 178.69% prima di effettuare ordini su 0.1700 o 0.1730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AAM-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AA Mission Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di AA Mission Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.1800. All'interno di 0.0499 - 0.1800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AA Mission Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AA Mission Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di AA Mission Acquisition Corp. (AAM-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0499. Confrontandolo con gli attuali 0.1700 e 0.0499 - 0.1800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AAM-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AAM-WT?

AA Mission Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1700 e 183.33%.

Intervallo Giornaliero
0.1650 0.1792
Intervallo Annuale
0.0499 0.1800
Chiusura Precedente
0.1700
Apertura
0.1792
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Minimo
0.1650
Massimo
0.1792
Volume
23
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
11.70%
Variazione Semestrale
178.69%
Variazione Annuale
183.33%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4