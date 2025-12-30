Fimathe e Teoria dos Ciclos: É realmente possível automatizar 100%?

Novo comentário
 

Olá, comunidade MQL5.

Acompanho há anos traders que operam técnicas de Price Action purista, como a Fimathe e a Teoria dos Ciclos. A grande maioria concorda em um ponto: a técnica funciona, mas o fator emocional na hora de projetar a expansão ou aceitar o stop técnico muitas vezes quebra a conta.

<EDITADO POR MODERADOR> dedicamos os últimos meses a um desafio: transformar a subjetividade do traçado gráfico em lógica matemática fria.

Para 2026, estamos focados em algoritmos que identificam zonas de consolidação e projeções de fibra sem o viés humano.

Gostaria de abrir uma discussão aqui: Para vocês que operam essas técnicas, qual é a maior dificuldade hoje? A identificação do ciclo correto ou a execução fiel do plano?

Vamos trocar experiências sobre automação de Price Action raiz.

 
Se você quer que os outros compartilhem, comece compartilhando algo você mesmo.
Novo comentário