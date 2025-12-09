Stops são disparados mesmo com o preço longe em conta da Clear no Strategy Tester
Enquanto aparece algum membro/colaborador que também negocie B3 e que possa lhe auxiliar com essa questão, seria interessante (se possível) você testar em outras corretoras de fora do grupo XP para descartar (ou confirmar) essa possibilidade.
Eu abri uma conta no BTG Pactual, que é fora da XP, o agora os stops via Strategy Tester estão sendo obedecidos corretamente.
O que eu teria que fazer? Será que a Clear arrumaria o problema?
Opa, segue teste na CLEAR DEMO, tudo normal stops de 18000/20000 veja imagem abaixo.
Pascal, esse comportamento que você descreveu ocorre tanto em demo quanto em real, em backtests e ao vivo (em demo), e com todas as posições abertas (qualquer horário) pelo seu EA em BITZ25? No exemplo acima, o EA abriu posição normalmente na demo ao vivo em BITZ25. No seu caso, essa operação também geraria o comportamento descrito?
Ao rodar exatamente o mesmo código no Strategy Testar na conta do BTG Pactual, funcionou perfeitamente, indicando que o problema não era no código.
Boa tarde pessoal,
Estou tentando fazer o back-testing the um Expert em uma conta Demo ou Real na Corretora Clear no BITZ25, e estou tendo com comportamento bem anômalo:
No back-testing, estou entrando a mercado, tanto com o stop loss quanto gain bem longe mas, no primeiro OnTick após a entrada, o stop loss é disparado, mesmo o preço estando bem longe do valor do stop, e eu não consigo entender o motivo. Segue abaixo o print da tela:
Segue abaixo as configurações do Strategy Tester:
Seguem até os logs que eu fiz que evidenciam o problema de forma bem clara:
2025.12.05 17:32:41.507 2025.12.03 09:03:00 AuxTrade :: Preços atuais antes da compra: BID=499420.00000 | ASK=499440.00000
2025.12.05 17:32:44.761 2025.12.03 09:03:00 exchange buy 1 BITZ25 at 499440.00 sl: 498420.00 tp: 500420.00 (499420.00 / 499440.00)
2025.12.05 17:32:44.761 2025.12.03 09:03:00 deal #2 buy 1 BITZ25 at 499440.00 done (based on order #2)
2025.12.05 17:32:44.761 2025.12.03 09:03:00 deal performed [#2 buy 1 BITZ25 at 499440.00]
2025.12.05 17:32:44.761 2025.12.03 09:03:00 order performed buy 1 at 499440.00 [#2 buy 1 BITZ25 at 499440.00]
2025.12.05 17:32:44.764 2025.12.03 09:03:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 BITZ25 sl: 498420.00 tp: 500420.00 [done]
2025.12.05 17:32:45.391 2025.12.03 09:03:00 AuxTrade :: COMPRA OK → Vol: 1.00 | SL: 498420.00000 | TP: 500420.00000 | ID: 2 | Entrada Comprado
2025.12.05 17:32:48.885 2025.12.03 09:03:00 stop loss triggered #2 buy 1 BITZ25 499440.00 sl: 498420.00 tp: 500420.00 [#3 sell 1 BITZ25 at 498420.00]
2025.12.05 17:32:48.885 2025.12.03 09:03:00 deal #3 sell 1 BITZ25 at 499400.00 done (based on order #3)
2025.12.05 17:32:48.885 2025.12.03 09:03:00 deal performed [#3 sell 1 BITZ25 at 499400.00]
2025.12.05 17:32:48.885 2025.12.03 09:03:00 order performed sell 1 at 499400.00 [#3 sell 1 BITZ25 at 498420.00]
Eu já tentei de tudo, e não entendo o motivo pela qual isso está ocorrendo. Seria um problema no servidor da Clear?