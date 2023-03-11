Problemas em executar o BackTesting - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Alguém para ajudar ainda?
Erro: OnInit critical error
Além disso Core 1 está ocupado, mensagem "busy" quando começo o BT.
Sabem o que pode ser?
Está ocorrendo um erro em OnInit() que impede a execução do EA. Se precisar de alguma orientação, poste esse trecho do código . . .
Alguém para ajudar ainda?
Erro: OnInit critical error
Além disso Core 1 está ocupado, mensagem "busy" quando começo o BT.
Sabem o que pode ser?
Logs e telas!
Logs e telas...
Releia a sua mensagem... Você acha que dá pra te ajudar com o que você postou???
Só Chico Xavier pra nos ajudar a entender o seu problema...
;)
Estou tentando fazer a otimização de um advisor, porém ao rodar o backtest, os resultados das operações não são computados. O sinal de entrada é processado, porém o indicador de resultado não sai do valor zero. Anexo uma imagem de exemplo do sintoma e o log.
Desde já obrigado
Estou tentando fazer a otimização de um advisor, porém ao rodar o backtest, os resultados das operações não são computados. O sinal de entrada é processado, porém o indicador de resultado não sai do valor zero. Anexo uma imagem de exemplo do sintoma e o log.
Desde já obrigado
Olá
veja se a moeda que está usando como resultado é BRL o padrão é USD.... DIGITE BRL
Olá
veja se a moeda que está usando como resultado é BRL o padrão é USD.... DIGITE BRL
Cara, mirim total o meu erro aqui. Valeu!
Boa tarde!!
1. Realize o backtest com um EA diferente (Moving Average ou MACD Sample, por exemplo) para ver se ocorre o mesmo problema. Caso não dê problema nesse teste, a falha vai estar no EA anterior que você estava executando;
2. Veja se a versão do seu MT5 está atualizada. A versão mais recente é ;
3. Se o problema persistir, tente baixar uma nova instância do MT5 diretamente aqui do site MQL5...