Wolfgang Janke:
Alguém para ajudar ainda?

Erro:  OnInit critical error


Além disso Core 1 está ocupado, mensagem "busy" quando começo o BT. 


Sabem o que pode ser? 

Está ocorrendo um erro em OnInit() que impede a execução do EA. Se precisar de alguma orientação, poste esse trecho do código . . .

 
Logs e telas!

Logs e telas...

Releia a sua mensagem... Você acha que dá pra te ajudar com o que você postou???

Só Chico Xavier pra nos ajudar a entender o seu problema...

;)

 

Estou tentando fazer a otimização de um advisor, porém ao rodar o backtest, os resultados das operações não são computados. O sinal de entrada é processado, porém o indicador de resultado não sai do valor zero. Anexo uma imagem de exemplo do sintoma e o log.


Desde já obrigado

Arquivos anexados:
2021_08_25_16_52_54_Metatrader.jpg  507 kb
20210825.log  3097 kb
 
Olá

veja se a moeda que está usando como resultado é BRL o padrão é USD....   DIGITE BRL

 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá

veja se a moeda que está usando como resultado é BRL o padrão é USD....   DIGITE BRL

Cara, mirim total o meu erro aqui. Valeu!

 
Boa noite. Alguém pode me orientar? Estou tentando rodar um backtesting no mt5 e ele até roda. Mas, antes de eu visualizar os resultados, ele desliga meu notebook. Intel i5 - 64. Já tentei várias vezes e é o Backtesting mesmo, pois, ligo para fazer qualquer outra coisa e o note fica normal.
 
Boa tarde!!


1. Realize o backtest com um EA diferente (Moving Average ou MACD Sample, por exemplo) para ver se ocorre o mesmo problema. Caso não dê problema nesse teste, a falha vai estar no EA anterior que você estava executando;


2. Veja se a versão do seu MT5 está atualizada. A versão mais recente é  ;


3. Se o problema persistir, tente baixar uma nova instância do MT5 diretamente aqui do site MQL5...

