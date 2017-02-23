MT5 no debian
Estou tentando instalar o MT5 no linux debian. Aparece um pop-up pedindo servidor proxy e outras informações como nome de...... e contrasenha....... .
Alguem poderia ajudar como resolvo.
Uso MQL5 com OpenSuse e KDE
Baixei o instalador do MT5 e funcionou direto, sem perguntas.
Detalhe:
1-Baixei o instalador do MT5 direto do site de onde tenho conta para operar
2-Antes de tudo, instalei a última versão do Wine da distro que uso.
3-Somente solicitou login e senha da minha conta que cadastrei anteriormente na corretora
Boa sorte.
Sete meses depois o problema batei aqui.
Ao abrir o programa terminal.exe apareceu um aviso de que havia uma atualização do MQ5
Autorizei, depois pediu reiniciação. Quando o programa terminal.exe abriu, foi para uma conta DEMO com o servidor MetaQuotes-Demo, já com login e senha configurados e uma conta demo com 10 mil dolares.
Não entendi. Nunca abri qualquer conta nesse servidor.
Desinstalei tudo e baixei o programa mql5 do Site da Operadora que uso a ActivTrades, mas não consigo instalar.
Está dando o mesmo erro reportado pelo autor deste tread.
Segue imagem.
Não adianta nada colocar o endereço e senha do servidor da ActivTrades. Não conecta.
Alguém tem ideia do devo fazer para resolver isso?
Olá @josemanoel e @malachias. Também sou Debian user.
Acredito que tenha solucionado o problema, que neste caso basta instalar a versão mais recente do Wine Staging.
