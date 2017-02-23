MT5 no debian

Novo comentário
 

Estou tentando instalar o MT5 no linux debian. Aparece um pop-up pedindo servidor proxy e outras informações como nome de......      e contrasenha.......   .

Alguem poderia ajudar como resolvo.

 
malachias:

Estou tentando instalar o MT5 no linux debian. Aparece um pop-up pedindo servidor proxy e outras informações como nome de......      e contrasenha.......   .

Alguem poderia ajudar como resolvo.

Uso MQL5 com OpenSuse e KDE

Baixei o instalador do MT5 e funcionou direto, sem perguntas.

Detalhe:

1-Baixei o instalador do MT5 direto do site de onde tenho conta para operar

2-Antes de tudo, instalei a última versão do Wine da distro que uso.

3-Somente solicitou login e senha da minha conta que cadastrei anteriormente na corretora

Boa sorte.

 
seu wine já está configurado certinho? essa janela de proxy nome e senha não seriam os dados da sua conta do metatrader não? um printscreen ajudaria. uso no ubuntu já tem tempos e nunca tive problemas.
 

Sete meses depois o problema batei aqui.

Ao abrir o programa terminal.exe apareceu um aviso de que  havia uma atualização do MQ5

Autorizei, depois pediu reiniciação. Quando o programa terminal.exe abriu, foi para uma conta DEMO com o servidor MetaQuotes-Demo, já com login e senha configurados e uma conta demo com 10 mil dolares.

Não entendi. Nunca abri qualquer conta nesse servidor.

Desinstalei tudo e baixei o programa mql5 do Site da Operadora que uso a ActivTrades, mas não consigo instalar.

Está dando o mesmo erro reportado pelo autor deste tread.

Segue imagem.

Não adianta nada colocar o endereço e senha do servidor da ActivTrades. Não conecta.

Alguém tem ideia do devo fazer para resolver isso?

 
josemanoel:

Sete meses depois o problema batei aqui.

Ao abrir o programa terminal.exe apareceu um aviso de que  havia uma atualização do MQ5

Autorizei, depois pediu reiniciação. Quando o programa terminal.exe abriu, foi para uma conta DEMO com o servidor MetaQuotes-Demo, já com login e senha configurados e uma conta demo com 10 mil dolares.

Não entendi. Nunca abri qualquer conta nesse servidor.

Desinstalei tudo e baixei o programa mql5 do Site da Operadora que uso a ActivTrades, mas não consigo instalar.

Está dando o mesmo erro reportado pelo autor deste tread.

Segue imagem.

Não adianta nada colocar o endereço e senha do servidor da ActivTrades. Não conecta.

Alguém tem ideia do devo fazer para resolver isso?

Olá @josemanoel e @malachias. Também sou Debian user.

Acredito que tenha solucionado o problema, que neste caso basta instalar a versão mais recente do Wine Staging.

Novo comentário