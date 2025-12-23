Discussão do artigo "Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina"
Затем, следует скомпилировать приложенного в конце статьи бота и протестировать его в тестере MetaTrader 5.
Fig. 14. Teste do melhor modelo no terminal MetaTrader 5 para todo o período
O arquivo MQL5 files.zip contém arquivos para o terminal MetaTrader 5
Por favor, torne padrão a publicação dos arquivos tst correspondentes aos resultados do backtest publicados nos artigos. Muito obrigado.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina foi publicado:
A biblioteca hmmlearn representa um conjunto de algoritmos na linguagem Python para aprendizado não supervisionado, isto é, de modelos ocultos de Markov (HMM). Ela foi desenvolvida para fornecer ferramentas simples e eficientes para trabalhar com HMM, seguindo a API da biblioteca scikit-learn, o que facilita a integração em projetos existentes de aprendizado de máquina e simplifica o processo de aprendizado para usuários familiarizados com o scikit-learn. O hmmlearn é construído com base em bibliotecas fundamentais do ecossistema científico do Python, como NumPy, SciPy e Matplotlib.
As principais funcionalidades do hmmlearn incluem a implementação de diferentes modelos de HMM com diversos tipos de distribuições de emissão, o treinamento dos parâmetros dos modelos a partir de dados observados, a inferência das sequências mais prováveis de estados ocultos, a geração de amostras a partir de modelos treinados, bem como a possibilidade de salvar e carregar modelos treinados. A diversidade de modelos implementados permite que os usuários escolham o tipo de distribuição de emissão mais adequado, dependendo da natureza de seus dados. O tipo de dado, contínuo, discreto ou de contagem, determina qual distribuição probabilística descreve melhor o processo de geração das observações em cada estado oculto.
Autor: Maxim Dmitrievsky