Discussão do artigo "Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina"

Novo artigo Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina foi publicado:

Os modelos ocultos de Markov (HMM) representam uma classe poderosa de modelos probabilísticos, destinados à análise de dados sequenciais, nos quais os eventos observáveis dependem de alguma sequência de estados não observáveis (ocultos), que formam um processo de Markov. As principais suposições dos HMM incluem a propriedade de Markov para os estados ocultos, o que significa que a probabilidade de transição para o próximo estado depende apenas do estado atual, e a independência das observações, desde que o estado oculto atual seja conhecido.

A biblioteca hmmlearn representa um conjunto de algoritmos na linguagem Python para aprendizado não supervisionado, isto é, de modelos ocultos de Markov (HMM). Ela foi desenvolvida para fornecer ferramentas simples e eficientes para trabalhar com HMM, seguindo a API da biblioteca scikit-learn, o que facilita a integração em projetos existentes de aprendizado de máquina e simplifica o processo de aprendizado para usuários familiarizados com o scikit-learn. O hmmlearn é construído com base em bibliotecas fundamentais do ecossistema científico do Python, como NumPy, SciPy e Matplotlib.

As principais funcionalidades do hmmlearn incluem a implementação de diferentes modelos de HMM com diversos tipos de distribuições de emissão, o treinamento dos parâmetros dos modelos a partir de dados observados, a inferência das sequências mais prováveis de estados ocultos, a geração de amostras a partir de modelos treinados, bem como a possibilidade de salvar e carregar modelos treinados. A diversidade de modelos implementados permite que os usuários escolham o tipo de distribuição de emissão mais adequado, dependendo da natureza de seus dados. O tipo de dado, contínuo, discreto ou de contagem, determina qual distribuição probabilística descreve melhor o processo de geração das observações em cada estado oculto.


Autor: Maxim Dmitrievsky

 

Fig. 14. Teste do melhor modelo no terminal MetaTrader 5 para todo o período

O arquivo MQL5 files.zip contém arquivos para o terminal MetaTrader 5

Por favor, torne padrão a publicação dos arquivos tst correspondentes aos resultados do backtest publicados nos artigos. Muito obrigado.

fxsaber #:

Por favor, torne padrão a publicação dos arquivos tst correspondentes dos resultados do backtest publicados nos artigos também. Muito obrigado.

Infelizmente, não escrevo com tanta frequência. Tentarei me lembrar disso no futuro.
