Comprei um indicador e ele saiu do market, e agora?
Pô. se o vendedor retira do market deveria ao menos deixar quem já comprou com ativações ilimitadas, né?! pois veja meu caso: meu EA necessariamente precisa rodar em conta netting, e para isso eu preciso instalar em vários MT5 para não haver conflito no preço, devido a minha estratégia, já que eu uso configurações diferentes desse indicador..
Não tem como sugerir isso para a equipe do MQL5?
Os administradores e desenvolvedores da MetaQuotes leem o fórum ocasionalmente e podem ver sua sugestão. Para aumentar as chances de que ela seja notada, se desejar, comente também na seção em inglês ou russo (escrevendo nos respectivos idiomas).
Dito isso, pessoalmente, entendo sua necessidade, mas a sugestão conflita com as regras do Market: desde set/2023 o limite máximo de ativações por produto é 20 (cada comprador fica sujeito a esse limite - veja discussão da MetaQuotes). Permitir ativações ilimitadas para compradores antigos após a remoção do produto mudaria fundamentalmente o modelo de licenciamento; por isso acho muito provável que a equipe do MQL5 não adote essa alteração.
Alternativas práticas: pedir ao autor que aumente (dentro do limite) o número de ativações ou negociar com ele outra forma que atenda a sua demanda.
