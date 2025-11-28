Comprei um indicador e ele saiu do market, e agora?

Novo comentário
 
Fiz todo um EA complexo baseado nele, e aí agora verifiquei que tiraram o indicador do market. Como fica essa situação? Pergunto pq eu precisaria instalar mais mt5 para rodar o EA nele, e consta '11 ativações de 15'....
 
paludoFiz todo um EA complexo baseado nele, e aí agora verifiquei que tiraram o indicador do market. Como fica essa situação? Pergunto pq eu precisaria instalar mais mt5 para rodar o EA nele, e consta '11 ativações de 15'....

II. Vendedores
17. O Vendedor pode independentemente remover seu Produto do mostruário para corrigir quaisquer erros encontrados ou se recusar a liberá-lo no Mercado. Ao mesmo tempo, todos os Compradores do Produto removido não perdem a oportunidade de usá-lo, uma vez que eles ainda podem fazer seu download e instalá-lo no MetaTrader dentro das ativações disponíveis para ele.


III. Compradores
12. O fato do Produto ter sido removido do mostruário não afeta a capacidade do Comprador de usar Produtos pagos e alugados, uma vez que todos os Compradores podem baixar e instalar o Produto removido no MetaTrader dentro das ativações disponíveis para eles. A Administração pode remover qualquer Produto do mostruário do Mercado sem notificar os Compradores por um período ilimitado, a fim de realizar o processamento necessário ou interagir com o Vendedor do Produto.

 

" podem fazer seu download e instalá-lo no MetaTrader dentro das ativações disponíveis para ele"

Pô. se o vendedor retira do market deveria ao menos deixar quem já comprou com ativações ilimitadas, né?! pois veja meu caso: meu EA necessariamente precisa rodar em conta netting, e para isso eu preciso instalar em vários MT5 para não haver conflito no preço, devido a minha estratégia, já que eu uso configurações diferentes desse indicador..

Não tem como sugerir isso para a equipe do MQL5?

😢

 
paludo #" podem fazer seu download e instalá-lo no MetaTrader dentro das ativações disponíveis para ele" Pô. se o vendedor retira do market deveria ao menos deixar quem já comprou com ativações ilimitadas, né?! pois veja meu caso: meu EA necessariamente precisa rodar em conta netting, e para isso eu preciso instalar em vários MT5 para não haver conflito no preço, devido a minha estratégia, já que eu uso configurações diferentes desse indicador.. Não tem como sugerir isso para a equipe do MQL5? 😢

Os administradores e desenvolvedores da MetaQuotes leem o fórum ocasionalmente e podem ver sua sugestão. Para aumentar as chances de que ela seja notada, se desejar, comente também na seção em inglês ou russo (escrevendo nos respectivos idiomas).

Dito isso, pessoalmente, entendo sua necessidade, mas a sugestão conflita com as regras do Market: desde set/2023 o limite máximo de ativações por produto é 20 (cada comprador fica sujeito a esse limite - veja discussão da MetaQuotes). Permitir ativações ilimitadas para compradores antigos após a remoção do produto mudaria fundamentalmente o modelo de licenciamento; por isso acho muito provável que a equipe do MQL5 não adote essa alteração.

Alternativas práticas: pedir ao autor que aumente (dentro do limite) o número de ativações ou negociar com ele outra forma que atenda a sua demanda.

Novo comentário