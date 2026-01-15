Bibliotecas: MultiTester - página 55

Novo comentário
 
fxsaber #:
GetPixel parece retornar uma cor G diferente.
Portanto, não é isso. Pensei que 0xD0 como componente alfa adicionasse (misturasse) verde com a cor de fundo.
 
Vladislav Boyko #:
comentário de teste1

😁

teste de incômodo

 
fxsaber #:
GetPixel parece retornar uma cor G diferente.

O script acima não está funcionando em seu computador? Verifiquei em dois computadores - tudo funciona bem.


 

Se o caminho para o examinador for especificado, o nome do examinador não deveria ser especificado? No momento, TesterSymbolName é exibido.


 
hini #:

O script acima não está funcionando em seu computador? Verifiquei em dois computadores - tudo funciona bem.

O que são essas cores?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Bibliotecas: MultiTester

hini, 2026.01.14 13:10

  // Verificação de: Tema claro verde (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Verificação de: tema escuro verde (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Verificação de: tema claro vermelho (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Verificação de: tema escuro vermelho (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

Se o caminho para o examinador for especificado, o nome do examinador não deveria ser especificado? No momento, TesterSymbolName é exibido.

TesterSymbolName é o símbolo selecionado no Tester.
 
fxsaber #:
Quais são essas cores?

Quando o cursor do mouse passa sobre um botão, sua cor de fundo fica ligeiramente escurecida.

Você pode ignorar essa cor, pois é improvável que o cursor do mouse esteja exatamente sobre o botão quando o MultiTester estiver em execução.

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - o símbolo selecionado no Tester.
Ah, meu erro. Dei uma olhada no código e, confuso, confundi-o com TesterExpertName.
 
hini #:

Quando o cursor do mouse passa sobre um botão, sua cor de fundo escurece ligeiramente.

Você pode ignorar essa cor, pois é improvável que o cursor do mouse esteja sobre o botão no momento da execução do MultiTester.

Obrigado, atualizado.
 
fxsaber #:
Obrigado, atualizado.
👍
1...4849505152535455
Novo comentário