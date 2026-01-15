Bibliotecas: MultiTester - página 55
GetPixel parece retornar uma cor G diferente.
O script acima não está funcionando em seu computador? Verifiquei em dois computadores - tudo funciona bem.
Se o caminho para o examinador for especificado, o nome do examinador não deveria ser especificado? No momento, TesterSymbolName é exibido.
hini, 2026.01.14 13:10
Quais são essas cores?
Quando o cursor do mouse passa sobre um botão, sua cor de fundo fica ligeiramente escurecida.
Você pode ignorar essa cor, pois é improvável que o cursor do mouse esteja exatamente sobre o botão quando o MultiTester estiver em execução.
TesterSymbolName - o símbolo selecionado no Tester.
Obrigado, atualizado.