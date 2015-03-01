Ideologia do testador de estratégias comerciais MetaTrader 5: agentes - página 9
:)) Precisamos de um leilão - alguém vai querer vender mais barato - precisamos de um mercado . :)
O terminal pode utilizar os recursos dos agentes de teste de estratégia remota ligando-se a eles através da rede.
Eis como se apresenta o primeiro lançamento de um agente de teste remoto (os testes são geridos pelo terminal comercial):
No primeiro lançamento, o gestor do agente oferece-se para iniciar vários agentes de acordo com o número de núcleos lógicos do processador, especificando a senha de acesso e as portas desejadas. É a estes portos que o terminal se ligará mais tarde, ao distribuir tarefas aos agentes de ensaio à distância.
Depois de clicar no botão "Instalar", os serviços dos agentes serão instalados e o gestor mostra-os na lista:
A partir desta janela pode facilmente gerir cada cópia do agente remoto.
O terminal tem a opção de utilizar agentes locais (também por número de núcleos) - estes são iniciados automaticamente sem uma GUI com todos os parâmetros especificados na linha de comando.
uma questão sobre redes neurais...
Aformação da rede neural também será paralela ou será alimentada apenas pelo seu próprio poder?
Isto dependerá da implementação da formação da rede neural. O terminal em si não fornece mecanismos de rede neural internamente.
O testador MetaTrader 5 fornece optimização de massa usando algoritmos genéticos - só para eles, agentes múltiplos acelerarão os cálculos por ordens de magnitude.
Não sei se já ouvi esta pergunta antes. Haverá a possibilidade de testes paralelos de vários instrumentos no Testador? Para testes sincronizados de dados históricos? Para testes de arbitragem, negociação de pares e Expert Advisors multimoedas?
Mecanismos de protecção:
No caso de utilizar a escrita para os mesmos ficheiros partilhados, apenas um agente pode ser utilizado:
Em princípio, podemos fazer uma transferência inversa de um determinado ficheiro fixo de volta para o terminal de controlo. A EA pode escrever nele qualquer um dos seus próprios resultados e depois utilizá-lo no lado terminal.
- apenas um agente em modo sequencial
- ou implementar o seu próprio sistema de montagem dos resultados das corridas.
... Em princípio, poderíamos fazer uma transferência inversa de um determinado ficheiro fixo de volta para o terminal de controlo.
sim... A tarefa de transferir para/de agentes todo o ambiente de trabalho da EA incluindo qualquer conjunto de ficheiros escolhido pelo escritor da EA, e ainda mais para que os resultados clonados nos agentes fossem reunidos num único conjunto de saída utilizando uma chave, e tudo isto não seria FORMALIZÁVEL, porque o ambiente em cada caso particular seria demasiado individual. Assim, a sua variante com ficheiro de saída pré-definido é a única solução prática.
É por isso que gaguejava sobre a impressão para arquivar no lado do agente, com resultados de drag-and-drop para o mestre: Para além das variáveis no separador"Resultados de optimização" do testador, é necessário ter mais alguns valores de avaliação - por exemplo, alguns dos apresentados no separador Relatório (tomar percentagem de negócios lucrativos), e se estamos realmente entusiasmados, então os indicadores que foram calculados nos Campeonatos - valem muito, para ter a certeza. Embora, claro, esta seja a área de extravagância para pessoas sofisticadas. Sim, ainda estás a contar...
E ler ficheiros de texto no lado do agente é o que eu pessoalmente preciso para descarregar valores de parâmetros testados e emular múltiplas moedas com base no histórico pré-preparado. Sim, esta última opção é herança do Tester de 4, mas como esta característica comeu todo o meu tempo de carro, fiquei com ela agora, felizmente tem algumas outras vantagens, que manterão a sua relevância mesmo no Tester 5.
Renat, será o terminal gestor capaz de enviar qualquer número de ficheiros de texto para o Expert Advisor para que este os possa ler? Com a escrita - descreveu as perspectivas, obrigado. E quanto à leitura, por favor especifique o que podemos esperar