Ideologia do testador de estratégias comerciais MetaTrader 5: agentes - página 10

Enviaremos apenas e só os nossos próprios ficheiros de trabalho para o agente (histórico de cotações, ambiente de mercado, etc.).


Não enviaremos quaisquer outros ficheiros a agentes remotos por razões de segurança.

Talvez fazer um ficheiro virtual codificado (não a partir do disco) a partir de um agente de um tamanho pequeno.

 

Suponho que haverá sempre pessoas dispostas a receber cerca de $ para o acesso à sua capacidade de 70-90% de CPU e um espaço de tempo bem definido.

será que algo será feito nesta direcção?

 

Alguém conseguiu ligar-se através de um agente na construção do 270?
Estou sinceramente aborrecido, o agente não funciona e não me interessa se funciona...

 
Também não está a funcionar para mim.
 

Acabou de correr agentes remotos em 270 de construção. Tudo está a funcionar.


 
Renat:

O terminal pode utilizar os recursos dos agentes de teste de estratégia remota ligando-se a eles através da rede.

Eis como se apresenta o primeiro lançamento de um agente de teste remoto (os testes são geridos pelo terminal comercial):


Como iniciar o testador através da linha de comando?

É necessário inserir o binário no autostart na máquina remota.

 
1Serg:

Acabou de correr agentes remotos em 270 de construção. Tudo está a funcionar.

Como funcionou de imediato, ou demorou algum tempo?
 
Shurik740:
Funcionou de imediato, ou teve de lutar?

Sim, funcionou de imediato.

Eu fiz o seguinte:

1. eu corro metatester.exe na máquina remota (não há necessidade de instalar MetaTrader);

2. alterar a palavra-passe de MetaTester para 1;

3. clique em Instalar.

Isto é tudo.

Os Agentes trabalham sempre, mesmo depois de reiniciar.

Não o considere um anúncio para DC, apenas uma fotografia mostra a construção.

 
1Serg:

Sim, funcionou de imediato.


O controlo também mostra zeros IP?


 

Como podem estes parâmetros ser alterados? Alguém me pode dizer? Que diabos são zeros?

Tentei fazer um lote com parâmetros normais... Resultado - zero!

