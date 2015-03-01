Ideologia do testador de estratégias comerciais MetaTrader 5: agentes - página 10
Não enviaremos quaisquer outros ficheiros a agentes remotos por razões de segurança.
Talvez fazer um ficheiro virtual codificado (não a partir do disco) a partir de um agente de um tamanho pequeno.
Suponho que haverá sempre pessoas dispostas a receber cerca de $ para o acesso à sua capacidade de 70-90% de CPU e um espaço de tempo bem definido.
será que algo será feito nesta direcção?
Alguém conseguiu ligar-se através de um agente na construção do 270?
Estou sinceramente aborrecido, o agente não funciona e não me interessa se funciona...
Acabou de correr agentes remotos em 270 de construção. Tudo está a funcionar.
O terminal pode utilizar os recursos dos agentes de teste de estratégia remota ligando-se a eles através da rede.
Eis como se apresenta o primeiro lançamento de um agente de teste remoto (os testes são geridos pelo terminal comercial):
Como iniciar o testador através da linha de comando?
É necessário inserir o binário no autostart na máquina remota.
Acabou de correr agentes remotos em 270 de construção. Tudo está a funcionar.
Funcionou de imediato, ou teve de lutar?
Sim, funcionou de imediato.
Eu fiz o seguinte:
1. eu corro metatester.exe na máquina remota (não há necessidade de instalar MetaTrader);
2. alterar a palavra-passe de MetaTester para 1;
3. clique em Instalar.
Isto é tudo.
Os Agentes trabalham sempre, mesmo depois de reiniciar.
Não o considere um anúncio para DC, apenas uma fotografia mostra a construção.
Sim, funcionou de imediato.
O controlo também mostra zeros IP?
Como podem estes parâmetros ser alterados? Alguém me pode dizer? Que diabos são zeros?
Tentei fazer um lote com parâmetros normais... Resultado - zero!