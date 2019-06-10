O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 25
Se você precisar de um código de exemplo para o método de evolução diferencial, eu posso enviá-lo para você. O método é bastante simples. Procura o extrema global.
Não, não foi isso que eu disse.
O período de teste e otimização é um parâmetro de sistema tão importante quanto o valor de lucro se for utilizado, por exemplo. E é tolice remover alguns dados ou adicionar alguns dados só porque a rede está retrabalhada. É melhor mudar algo no conservatório (por exemplo, mudar a topologia da rede).
TheXpert, obrigado, vou dar uma olhada.
Crie um NS, senhores programadores, e começaremos a testá-lo.
Você parece programar um pouco.
Deixe-me dar-lhe uma dll com uma grelha e mostrar-lhe como utilizá-la (não é difícil), e você fornece um modelo para testes e discussões. Afinal, é você quem cria as entradas e saídas, a grade não se importa com o que aprender.
Infelizmente, eu só posso dar um exemplo para 4k. Grelha de eco.
Eu não quero dar-lhe o código fonte da dll. Se tiveres medo, posso dar as fontes a uma pessoa de confiança para as compilar.
Também posso colocar a montagem (dllka + EA) para que todos possam ver.
Se você esteve envolvido em networking há cerca de 10 anos, deve primeiro refrescar os seus conhecimentos no campo relevante antes de dizer alguma coisa.
Vamos lá. O MLP é o melhor que há.
Não vamos discutir, cavalheiros, esse é o meu ponto.
Não vamos lutar, cavalheiros, é isso que estou a dizer.
Ainda ninguém o fez.
Entretanto, precisamos entender porque eles reduzem o número de neurônios em camadas e aumentam o número de amostras na Amostra (a essência é a mesma em ambos os casos - reduzindo os graus de liberdade dos neurônios) - naturalmente até certos limites - até que a rede pare para aprender.
Quem precisa desta tarefa Sísifo de criar um motor neural, se ninguém entender como trabalhar com ele da maneira mais simples. Parece que você precisará escrever um manual para que os manequins funcionem eficazmente com o motor - como dicas úteis. Caso contrário, vamos enfrentar muitas acusações de simples usuários, comerciantes: "Eu uso neuro motor, mas meu depósito está derretendo diante dos meus olhos - que tipo de ultraje é esse? Eu vou reclamar!
Bem, é isso que é desejável ter alguém competente, mas não um programador.
Não há necessidade de fazer uma nave espacial agora, por mais experiência e bagagem que cada um de vocês já tenha sob seu cinto.
Não precisas de um carro e não precisas de uma bicicleta, apenas de uma scooter. Simples, contundente, compreensível e confiável. Nesta fase, irá aliviá-lo de disputas sobre a fórmula do melhor combustível para uma nave estelar.
O simples fato de ter uma scooter funcionando vai atrair a atenção. Não vai resolver o super problema? Não é preciso. É o suficiente para atrair a atenção e facilitará o seu compromisso com o simples.
Eu vou formular o que preciso para negociar. Os outros comerciantes vão acrescentar.
...
No que eu gostaria de ter.
Criem, senhores programadores, um NS assim e começaremos a testá-lo. Iremos publicar os resultados dos testes no fórum e discuti-los. Com esta abordagem, comerciantes e programadores por não muito tempo começarão a falar uma língua que seja compreensível para ambos os lados.
Do que foi dito, concluo que:
Você deve ter três blocos
1 unidade de pré-processamento
2 NS
3 unidades de pós-processamento
O pré-processamento irá preparar e distribuir os dados necessários para as entradas.
A NS está pendurada entre eles.
O pós-processamento inclui tanto amostras de saídas como a interpretação das saídas para o Expert Advisor.
Esta classe exporta duas matrizes de saída (entradas e saídas) para o NS, a matriz de saída é exportada através de métodos mutuamente exclusivos (em modo de treinamento apenas leitura, em modo de trabalho apenas escrita).
Assim, o usuário satura os métodos virtuais de pré e pós-processamento com seus próprios métodos, conecta-se à classe de pré_processamento de NS e chama a classe da EA. A classe Expert Advisor só retorna dados pós-processados (recebe dados diretamente do ambiente do mercado).
Algo parecido com isto.
Talvez eu possa fazer isso. Não posso ser um programador, não tenho dois graus. Mas eu estou a chegar a algum lado.
Victor, qualquer ajuda é bem-vinda.
Eu concordo. E quanto a estas naves, vamos fazer uma scooter/bicicleta (quero dizer, não é preciso inventá-la, é preciso apenas implementá-la em MQL).
Vamos definir uma tarefa específica e pensar em como maximizar a sua eficácia. Por exemplo, imagine que eu não sei o que é MQL5 (e eu sei OOP somente em nível de manequins), eu nunca lidei com NS (não que com NS, eu não entendo sistemas Expert Advisor, etc.). Mas eu posso trocar de mãos e ter um certo TS.
Então, vamos imaginar que todo o meu conhecimento é suficiente para formular o seguinte:
1. eu preciso de um neurônio que, com base em certos dados e certas regras (não conhecidas antecipadamente), produza um certo resultado na forma de um certo sinal. Na saída teremos as seguintes opções: comprar, vender, esperar.
2 Os sinais devem vir de fontes diferentes. Por exemplo, pode ser: padrões simples de velas, indicadores padrão (CCI, MA, RSI, Stochastic, etc.), a alimentação do preço e outras coisas que podem vir à mente de um comerciante.
A lógica e funcionalidade da rede será implementada em qualquer lugar, e como exatamente a rede será treinada, não é importante (para mim NS é uma caixa PRETO/PRETO). Mas em termos de treinamento é importante ter a oportunidade de treinar usando dados de um arquivo pré-preparado (ou vários arquivos), para ações de um trader/especialista em uma conta de negociação (ou algumas outras opções podem estar disponíveis).
4. O conjunto de regras deve poder ser gravado em um arquivo e, se necessário, carregado a partir dele.
Procedendo de tudo isso, precisamos de uma NS que consistirá em "duas" camadas de neurônios (lembre-se, eu sou um boneco!):
a) A primeira camada consiste em neurônios que analisam o sinal bruto (indicadores, padrões de velas, fluxo de citações, etc.). Em uma versão simplificada, cada neurônio processa apenas uma fonte de entrada. Na saída, temos três opções - comprar, vender, esperar.
b) Recebe um sinal codificado (compra, venda, espera) de um ou mais neurónios de nível "inicial". Gera um único sinal com base nas regras.